Nota del Riuniti sulle condizioni del ragazzo maliano

Relativamente alle condizioni del ragazzo, originario del Mali, ricoverato presso la Struttura di Oculistica Complessa Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, si informa che il paziente è stato operato in urgenza per un importante trauma all’occhio sinistro in data 26 aprile 2021.

Le sue condizioni sono stabili.

E’ stato sottoposto a consulenza maxillo-facciale.

Sarà sottoposto a breve a consulenza otorino.

Si sta monitorando l’evoluzione delle sue condizioni cliniche, a seguito dell’intervento all’occhio.