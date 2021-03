Nota comitato #tuttinsiemeperlematologia

Il comitato #tuttinsiemeperlematologia, costituitosi a difesa dell’attuale assetto organizzativo della Struttura Complessa di Ematologia Ospedaliera del Policlinico Riuniti di Foggia, esprime profondo rammarico per la mancanza di una qualsivoglia risposta da parte delle istituzioni interpellate mezzo pec in data 6 febbraio 2021.Rimarchiamo l’assenza della Regione Puglia all’interno del dibattito e in particolare dei rappresentanti del nostro territorio nello specifico dell’Assessore e Vice Presidente della Regione Puglia Dott.Raffaele Piemontese, dell’Assessora al Welfare Dott.ssa Rosa Barone, dei Consiglieri Sergio Clemente,Francesco Paolo Campo, Giannicola De Leonardis, Paolo Dell’erba, Antonio Tutolo e Giandiego Gatta ai quali abbiamo indirizzato la nostra petizione lo scorso mese. Sicuri che l’impedimento a risponderci sia connesso esclusivamente a questioni organizzative amplificate dalla difficile contingenza sanitaria attendiamo di interloquire con chi sostiene di avere a cuore i bisogni della nostra provincia.