Nonostante la grande crisi dovuta al Covid, in tutta Italia aumenta la richiesta del pesce di Manfredonia

Lo stato della pesca nel mediterraneo negli ultimi anni è peggiorato, settore in crisi anche nel golfo di Manfredonia dove l’export però va ed il prodotto non manca Ezio Grieco di impresa pesca coldiretti:

“Il prodotto non manca, le stagionalità ci propongono ovviamente specie diverse, ma comunque la quantità è stazionaria durante l’anno” Il covid ovviamente ha colpito il comparto provocando una grande crisi, con un calo degli utili netti, ma le cose stanno cambiando: “La chiusura della ristorazione che rappresenta la maggior parte del mercato della marineria di Manfredonia ovviamente ha provocato un grosso stop alle vendite ma ora pian piano stiamo tornando alla normalità anche se con il coprifuoco la gente ha timori ad uscire, preferisce restare a casa.” Una cosa è certa dalla Sicilia a Milano tutta Italia vuole il pesce di Manfredonia. Milano, Napoli, Roma, Sicilia, Chioggia, la flotta pescherecci di Manfredonia (Una delle più grandi d’italia) copre davvero tutta l’Italia. E sulla questione mercato Ittico Ezio Grieco di Impresa Pesca Coldiretti: “So che la cooperativa si sta prodigando per aprire il prima possibile, ne approfitto per fare i miei auguri per la prossima apertura”