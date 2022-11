Nonno pugliese si autodenuncia: “Ho molestato le mie nipotine, allontanatemi da loro”

Un nonno pugliese, del nord del Salento ha raccontato di aver compiuto molestie sessuali nei confronti delle sue nipotine, autodenunciandosi ed è stato iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale.

“Non fatemi più avvicinare alle mie nipotine: le ho molestate” le parole del nonno. “provo vergogna per quanto ho fatto”. Il 78enne dichiara di essere pentito e per evitare che episodi analoghi si possano ripetere, invoca per sé l’applicazione di una misura cautelare che lo tenga lontano dalle nipotine.