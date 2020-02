Nonno con l’americano e lo stivale pieno di vino (1947)

Manfredonia – VENIVA dal lungomare Sauro nella nebbia col sigaro bagnato,con un fazzolettino al collo da marinaio. Il torrione si affacciava al mare fumante del trabaccolo; cento gabbiani volano in alto: mentre li guarda con gli occhi di fumo vede carrettine di pesce appena pescato lungo il mercato, pescivendoli con la compera all’ingrosso per il giorno dopo da vendere sulle bancarelle del mercatino cittadino rumoroso. Grappoli di alici regalati ai passanti per l’abbondanza di un mare pieno, poche case intorno colorate di marrone, reti appese al muro! Questa è l’aria del suo paese,dell’odore di pesce fritto che fuma anche lui, come la nebbia di questo pomeriggio.

Dentro uno straccio di giornale porta un po’ di pesca, stanco imboccava via San Francesco arrivava a casa, Luigina con affetto lo ascolta, contemporaneamente gli prepara un pasto caldo che in pochi minuti è pronto! Raffaele mangia con poco gusto ,ma beve con gran piacere quel vino rosso in un ciotolino di brocca! Nonno abusa un po’ troppo, nonna lo invitava ad andare cauto .

Fu quella sera che lei uscì con mia zia Elisabetta , per un servizio da sbrigare, che lui fece la scommessa con un americano ,che si serviva sempre nella piccola cantina, adibita anche ad osteria,di proprietà di nonna,ch’era in una stanza acconto, ma quel giorno era chiusa per motivi di famiglia,ma siccome l’americano era amico al mio nonno,lo andò a trovare,e iniziarono a bere con un fiasco sul tavolo,si sfidarono a chi fosse più forte : l’americano ovviamente era più resistente del nonno,che a sua volta escogitò un piano di astuzia unica. Per fregarlo, il bicchiere di vino, invece di berlo con la finta di portarlo alla bocca, lo buttava nello stivale alto da pescatore! Così vinse la scommessa ,ma alla fine si ubriacò anche lui senza accorgersene,si assopì in un sonno profondo, prima però con un filo di uso marinaresco si strappò un dente con la mano.

Al ritorno di zia e di nonna lo trovarono di testa sul tavolo,il dente appeso al filo e stivale pieno di vino. Nonna Luigina arrabbiata ,e poi calma lo mise a letto ,pulì il pavimento,mise tutto in ordine! E con l’uncinetto si mise a fare la maglia,seduta davanti alla vetrata dell’uscio. Poi la notte passò come al solito così ! Nella quiete della stanza,il giorno nuovo arrivò ,lui nel letto con il mal di testa, mentre nonna andò a raccontare tutto alla zia di mio nonno, una certa Concettinache esclamò :– Se tu non stai attenta a ciotolino ch’era il suo soprannome ,lo farà di nuovo.

di Claudio Castriotta,