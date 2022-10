“Non vestitevi da Jeffrey Dahmer ad Halloween”

Sul web sta crescendo la preoccupazione in vista di Halloween: molte persone temono che l’enorme successo della serie televisiva di Netflix Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer possa spingere qualcuno a fare l’infelice scelta di travestirsi per il 31 ottobre proprio da quel mostro, il “Cannibale di Milwaukee”.

“La costante mancanza di rimorso per le vittime di Dahmer sui social media mi fa credere che molte persone si vestiranno da Jeffery Dahmer e dalle sue vittime per Halloween e questo è così malato”, si legge in un tweet comparso in queste ore.



“Non riesco nemmeno a credere di doverlo dire, ma per favore non travestitevi da Jeffrey Dahmer per Halloween”, scrive un altro utente di Twitter. “Una cosa è vestirsi da Michael Myers per Halloween, ma se ti travesti da Jeffery Dahmer (una persona reale che ha stuprato, ucciso e mangiato MINORI) di cui avete appena scoperto l’esistenza grazie all’hype Netflix, sei un fottuto ‘weirdo’, ossessionato dalle tendenze”, queste le parole di un altro post spuntato sul social network.

Ricordiamo che l’anno scorso un’altra serie di Netflix di enorme successo – il pluripremiato dramma coreano Squid Game – generò una vera e propria ondata di costumi a tema, con tantissime persone che per il 31 ottobre hanno deciso di indossare le iconiche tute colorate della serie che racconta il gioco mortale.