“Non sono infermieri i 4 accusati dello Stella Maris”

La Gazzetta del Mezzogiorno del 05/08/2022 ed un servizio della RAI del 03/08/2022 (trasmissione

estate in diretta) hanno riportato in questi giorni una notizia gravissima: ospiti della RSA “Stella Maris”

di Manfredonia sono stati vittime di abusi e violenze.



La notizia, per quanto gravissima e riprovevole, contiene un altrettanto grave inesattezza, perché non

sono Infermieri gli accusati, come dichiarato nelle notizie, ma Operatori Socio Sanitari.



L’ORDINE delle PROFESSIONI INFERMIERISTICHE di FOGGIA, pur condannando questi

imperdonabili e inammissibili comportamenti, intende assumere le iniziative necessarie per difendere

l’onorabilità della propria professione. Pertanto si chiede l’immediata rettifica della falsa

informazione, in quanto tali errori mediatici arrecano un grave danno d’immagine agli Infermieri e alla

relazione di cura che intercorre tra questi e i cittadini assistiti, oltre a suscitare grande imbarazzo e

risentimento tra i professionisti.



Siamo certi che si comprenderà la necessità di questo chiarimento e la contestuale richiesta di

collaborazione per evitare il ripetersi di tali equivoci, con l’intento di tutelare il valore e il buon nome

della categoria professionale che rappresentiamo.



Distinti saluti

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Foggia