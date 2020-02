Non sono due lupi, sono due cani lupo cecoslovacchi innocui e giocherelloni

Questa mattina avevamo ricevuto da un utente un video che mostrava 2 pseudo Lupi che si aggiravano liberi nelle campagne di Siponto. Ovviamente lontani dalla voglia di creare allarmismo, inutile, ma solo con la responsabilità di dare informazione abbiamo pubblicato il video.

Prontamente il proprietario dei 2 cani ci ha contattato ed ha voluto rassicurare tutti gli abitanti di Siponto “I cani sono al sicuro, non sono affatto dei Lupi, sono degli innocui e giocherelloni Cani Lupo Cecoslovacchi. Vorrei davvero rassicurare tutti perché non c’è nulla di cui aver paura, perché i miei due cuccioloni non farebbero male a nessuno!”