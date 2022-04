“Non siamo tutti sulla stessa barca”, la presentazione del libro di Giorgio Brizio promossa da Slow Food Manfredonia

“La politica dovrebbe leggere questo libro, forse imparerebbe qualcosa. Per esempio a non dare per scontato il nostro Pianeta ” (Igiaba Scego).

È una delle recensioni al libro di Giorgio Brizio “Non siamo tutti sulla stessa barca (Le sfide del nostro tempo agli occhi di un ragazzo)”, di Slow Food editore.

Ce ne parlerà il giovane, diciannovenne, autore il prossimo lunedì aprile, nella sala della Biblioteca comunale a Palazzo Celestini a Manfredonia, alle 17.30.

Un momento di riflessione sul futuro. Così dalla prefazione al testo : “Questo libro è una vera e propria call to action che non lascia indifferenti. Dal poco tempo che ci rimane per salvare il nostro Pianeta alle piazze di Fridays for Future, dalle troppe morti in mare alle navi che salvano vite umane, la rotta di Giorgio Brizio è segnata e, pagina dopo pagina, la voglia di seguirlo e di provare a metterci in gioco cresce”.

E voi, avete voglia di mettervi in gioco Scopriamolo insieme lunedì prossimo . Vi aspettiamo.