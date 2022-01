“Nessun antibiotico, in generale, è approvato, né tantomeno raccomandato per il trattamento del Covid”. La precisazione arriva dall’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, dopo le notizie relative alla scarsità di azitromicina. “Gli antibiotici non sono efficaci per nessuna infezione virale, inclusa l’influenza stagionale”, ricorda l’Aifa che stigmatizza, da parte dei medici, “le prescrizioni fuori indicazione”.