“Non è la donna della mia vita”. Clamorosa confessione al GF Vip 7: è tutto finito

Tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è tutto finito ancor prima di cominciare. Dopo un’iniziale interesse di entrambi è arrivata un’improvvisa sterzata che ha portato l’influencer ad avvicinarsi ad Antonino Spinalbese. Galeotto fu quel massaggio ai glutei che ha provocato l’ira del volto di Forum, lamentatosi con i suoi coinquilini.

Ieri notte, dopo la live, Edoardo Donnamaria ha litigato sia con Antonino che con Antonella. Subito dopo la discussione, Spinalbese e la Fiordelisi si sono avvicinati ed hanno iniziato a flirtare. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha ammesso di avere un interesse per Spinalbese e si è detta sicura di essere ricambiata. Al mattino la ragazza è anche entrata nel letto dell’ex di Belen ed ha scherzato con lui fino alla fine della diretta su Mediaset Extra.

Dopo l’avvicinamento odierno di Antonino e Antonella, Edoardo si è sfogato con Alberto De Pisis: “Non mi posso far prendere in giro da un imbecille. Qui c’è qualcuno che ci sta provando. Ci prova, ma non ce la fa a farmi sbottare. Sono contento della reazione che ha avuto. Almeno mi sono levato un peso e mi ha dato ragione. No adesso nello specifico non parlo di Antonella. Parlavo di Antonino. Comunque sì lei mi piace, ma dobbiamo essere realisti. Non è mica la donna della mia vita. Sta giocando, vuole giocare? E allora giochiamo. Pensi che a lei non piacciono? Fa la bambina è un po’ bimba”.

Dello stesso parere è anche Giaele, che ad Antonino ha detto: “Penso che tu adesso stia provando a provocare Edo usando Antonella. Sì e la stessa cosa fa lei con te. Avete litigato con lui e lo stuzzicate. Comunque la scena vostra era assurda. Lei che ti diceva ‘io ti piaccio e tu mi piaci, sono sicura di piacerti’. Poi Edoardo che l’ha presa da dietro e l’ha baciata. E lei che è tornata, una cosa surreale”.