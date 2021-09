Non basta Eletto, il Manfredonia vince, ma passa il Vieste

Il Manfredonia, in 10 dal minuto 73 del secondo tempo, batte l’Atletico Vieste, grazie ad una rete di Eletto al 93′, ma non passa il turno di Coppa in virtù del 3-1 dell’andata.

Gara dominata dai sipontini, in forcing fino all’espulsione di Ciuffreda, ma capaci di reagire con il gol in pieno recupero.

Ora testa al campionato: domenica c’è il derby contro il San Severo che ha battuto i giovani del San Marco 10-0 nel turno odierno di Coppa.