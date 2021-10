Non andare a votare è un errore, vuol dire far emergere esclusivamente il pensiero altrui e non riuscire a farsi rappresentare.

Il NOSTRO appello, infine, è dunque quello di scegliere persone che fanno politica solo per il bene della comunità( non il PROPRIO) e che possano spendersi per migliorare le condizioni della collettività. Persone che siano elevate dal punto di vista etico, morale. Il ruolo del consigliere comunale non è semplicemente quello di chiedere il voto soltanto per la data delle elezioni per poi sparire per altri 5 anni.

L’appello che facciamo ai cittadini di Manfredonia è votate Protestando si VOTATE PER NOI SIAMO DONNE – UOMINI DEL POPOLO.

CITTADINI DI MANFREDONIA PROTESTATE VOTANDO UDC