Nominato Presidente Nazionale della Commissione Nutrizione e Obesità dell’Associazione Italiana Gastroenterologi il Dott. Nicola Muscatiello

Il Dott. Nicola Muscatiello, direttore della U.O.S.D. di Endoscopia digestiva del Policlinico Riuniti di Foggia, è stato nominato Presidente Nazionale della Commissione Nutrizione e Obesità dell’Associazione Italiana Gastroenterologi (AIGO).

Tale nomina viene a completamento di un percorso iniziato con EXPO di Milano del 2015, tra gli organizzatori di eventi attinenti all’alimentazione nell’epoca della globalizzazione: “Alimentazione tra prevenzione e Terapia”.

Il Dott. Nicola Muscatiello è, inoltre, uno dei membri del centro multidisciplinare per il trattamento dell’Obesità del Policlinico Riuniti di Foggia oltre che tra i membri della Commissione Regionale deputata alla estensione del PDTA per il trattamento dell’Obesità, presieduta dal dott. Gino Giorgione.

Nel suo curriculum, vanta, nel campo specifico, notevole esperienza nel posizionamento dei “palloni intragastrici” (BIB) per il trattamento endoscopico dell’obesità. Ed è per tale motivo che ha instaurato proficue collaborazioni con diverse cliniche prestigiose deputate al trattamento chirurgico dell’obesità fino ad essere partecipe di uno studio “Reverible Sleeve”, attualmente in corso, in cui si valuta la possibilità di eseguire una riduzione dello stomaco in forma reversibile.