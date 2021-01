Nomina Barone, Fitto contro Crimi: “Anche oggi fake news?”

“Vito Crimi, che oggi dà il via libera ai grillini pugliesi all’ingresso in maggioranza e in giunta alla Regione Puglia, è lo stesso che due mesi fa, il 27 novembre, ha detto: ‘E’ una fake news l’entrata in giunta’? Rispondendo ad Alessandro Di Battista che, su quanto stava accadendo in Puglia, ironizzava: ‘Vito, controlla Forlani deve averti preso l’account’.

“La verità è che l’accordo Michele Emiliano-M5S è il più classico dei patti di potere, quelli che quando li facevano gli altri i grillini gridavano: VENDUTI! Oggi, ormai, le parole d’ordine, a Bari come a Roma, sono trasformismo e poltrone.

“Per rispetto all’intelligenza di chi ha creduto nel Movimento risparmiassero la farsa del voto sulla Piattaforma Rousseau. Lo facessero anche per rispetto dell’istituzione Regione Puglia.

“Infine, una curiosità, ma Di Battista anche oggi pensa che l’account di Crimi sia stato violato?”