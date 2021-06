Nomad Tribe SwimIl, il brand specializzato in beachwear e activewear, presenta la sua nuova collezione di costumi da bagno maschili

Una collezione di beachwear ispirata al lifestyle di Bali e al nomadic espirit delle sue fondatrici, le sorelle Jehanne e Alessia Sacco

Artigianalità e tecnologia, colore, comfort e massima customizzazione: sono queste le caratteristiche del marchio anche per la collezione maschile, dal vibe australiano e dal design pulito.

Uno stile ben riconoscibile, mix di ricercatezza e funzionalità, estetica e versatilità, gli short perfetti da abbinare ad una camici di lino per un pool party o per il beach club.

Per la SS 22, Nomad Tribe Swim sceglie di puntare su un unico shape. Tato è uno swimshort corto, disponibile in due varianti medio e lungo. Nella versione bermuda, si evidenzia la vocazione sportiva e timeless.

I modelli in tinta unita godono di una palette innovativa che aggiunge un pizzico di charme: mahogani light, arancione, pistacchio, verde bosco, zaffiro, indaco e antracite. Gli IT pieces di stagione sono caratterizzati da grafiche tattoo. Gli stessi toni degli uniti sono stati utilizzati come base per la versione stampata, caratterizzata da una grafica all over zebrata, cool e dinamica, che si rifà ai disegni tradizionali. Inchiostro nero su base avio, per l’altro modello tattoo. Classico disegno ornamentale definito del colore e realizzato ad hocper Nomad Tribe Swim dallo Studio Due’ Hatue’, guidato dallo storico maestro indonesiano Fuad.







Le collezioni sono confezionate con tessuti Made in Italy. Per i modelli uomo Nomad Tribe Swim sceglie poliestere riciclato Repreve® ottenuto dal riciclo di bottiglie di plastica, una fibra forwed stretch 100% green e sostenibile ad asciugatura rapida.

Inoltre, il marchio punta ad un modello di produzione circolare: pezzi on demand a scarto zero, tecnologia, piccole produzioni artigianali e creatività per un futuro migliore!

Nomad Tribe SwimIl