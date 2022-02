Noi: arriva la serie reboot di This is Us

Arriva a marzo la serie Noi, annunciata durante una delle serate del Festival di Sanremo. Si tratta del remake della famosa serie americana This is us.

Per chi non la conoscesse, This is Us è un family drama trasmesso dall’emittente NBC.

Al centro della serie c’è il racconto della vita di questa famiglia composta da cinque persone.

Siamo venuti a conoscenza della realizzazione della serie reboot già nel maggio 2020, grazie ad alcune indiscrezioni rilasciate da Riccardo Tozzi a Deadline.

Dopo alcune voci su una trattativa con Netflix per la realizzazione di Noi, ora possiamo confermare che arriverà su Rai 1.

Come accennato prima, la data di uscita della serie è stata annunciata a Sanremo da Lino Guanciale, uno dei protagonisti. Quest’ultimo interpreterà Pietro (Jack Pearson), nella serie originale il ruolo è stato affidato a Milo Ventimiglia.

La moglie del protagonista, Rebecca Pearson, sarà interpretata da Aurora Ruffino. Svelati anche gli altri interpreti, troveremo infatti Dario Aita nel ruolo di Claudio (Kevin Pearson), Claudia Marsciano come Caterina (Kate Pearson) e Livio Kone come Daniele (Randall Pearson).

Dunque la serie Noi sarà trasmessa su Rai 1 dal 6 marzo 2022, non sappiamo ancora quante puntate avrà la prima stagione. Non ci resta che attendere!