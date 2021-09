‘No time to die’ finalmente al cinema: anteprima speciale a Matera, città che ha ospitato alcune scene

Al CineTeatro Comunale Gerardo Guerrieri di Matera il 29 settembre, dunque un giorno prima dell’uscita nazionale nelle sale, No Time to Die sarà proiettato in anteprima nel corso di una serata speciale. Come ben sappiamo, la Città dei Sassi è protagonista a tutti gli effetti del nuovo film di James Bond essendo parte dei luoghi in cui la storia di sviluppa. In occasione dell’uscita del nuovo capitolo, il CineTeatro Comunale Gerardo Guerrieri ospiterà la Speciale Proiezione Materana di 007 – NO TIME TO DIE, in una serata evento.

