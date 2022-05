Nigri è il nuovo direttore sanitario dell’Asl Foggia

La Giunta ha nominato il commissario straordinario della Asl Foggia, attuale direttore sanitario dott. Antonio Nigri, in possesso dei titoli previsti dalla legge. Il Presidente e la Giunta hanno ringraziato il DG uscente, dott. Vito Piazzolla, per l’intenso lavoro svolto in questi anni, soprattutto in occasione dell’emergenza Covid.

Il dott. Piazzolla non era più nominabile per legge, avendo già svolto il ruolo di commissario straordinario, di direttore generale per due mandati ed essendo già stato prorogato. La Giunta nella scorsa seduta ha già approvato il bando per la nomina del nuovo direttore generale della Asl.