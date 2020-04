NienteComePrima. Come cambiamo con la pandemia (2° ciclo)

Dopo il seguito e apprezzato primo ciclo, mercoledì 22 aprile ricominciano le dirette Facebook di “#NienteComePrima, come cambiamo con la pandemia”, video conversazioni per capire come costruire il futuro, promosse da Green Cave di FestambienteSud, Legambiente Scuola e Formazione e il mensile la Nuova Ecologia.

Il 22 aprile alle ore 18 vedremo come cambieranno il SUD e le Politiche per il Mezzogiorno, con Luca Bianchi, direttore dello SVIMEZ – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, che dialogherà con Mimmo Fontana, responsabile Sud di Legambiente ed Edoardo Zanchini, vicepresidente dell’associazione.

Il 24 aprile invece si parlerà del futuro dello SPORT con due giornalisti sportivi: Pasquale Coccia de “il Manifesto” ed Enrico Sisti de “la Repubblica”.

In preparazione altre conversazioni sui seguenti temi: L’ENERGIA, I TRASPORTI, LA CULTURA, I PARCHI, IL TURISMO.

Conducono Francesco Loiacono, direttore di Nuova Ecologia, Franco Salcuni, Legambiente Scuola e Formazione e direttore di Green Cave e FestambienteSud.

E’ possibile seguire in diretta le video conversazioni collegandosi alle pagine Facebook sia “Legambiente FestambienteSud” che “La Nuova Ecologia” e “Legambiente Scuola e Formazione”.

Presto il calendario completo con tutte le date e gli ospiti.

Per un ampio resoconto del primo ciclo con i link a tutte le video conversazioni https://www.lanuovaecologia.it/niente-come-prima-come-sara-il-mondo-dopo-la-pandemia/