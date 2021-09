Niente scuolabus per i bambini di Borgo Arpinova

Partirà tra qualche giorno il servizio di trasporto scolastico dei bambini che risiedono nel campo Rom di Borgo Arpinova. Lo ha reso noto l’assessore al Comune di Foggia, Raffaella Vacca che ha spiegato che ieri mattina è stata firmata la determina per l’espletamento del servizio a seguito del bando di gara che è stato pubblicato dagli uffici dell’assessorato ai Servizi Sociali. Per il secondo anno consecutivo, però, il servizio dello scuolabus previsto dal Piano Sociale di Zona, parte in ritardo rispetto all’inizio delle lezioni. La scuola è iniziata quasi due mesi fa ma non per i bambini rom di Arpinova. E tutto sarebbe stato scoperto solo grazie a due consiglieri comunali che nel corso di una visita al campo di Arpinova hanno recepito le lamentele delle famiglie rom e hanno poi riportato il problema in commissione socio-cultura e all’attenzione dell’assessore alle politiche sociali Raffaella Vacca.