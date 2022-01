Niente protesi dentarie alle fasce deboli nel Foggiano. Tutolo sollecita la Regione Puglia per soluzione tampone

“Garantire l’accesso alle cure odontoiatriche alle fasce di popolazione più deboli è un compito che si è assunto la politica, anche quella regionale pugliese. Tuttavia, i cittadini della provincia di Foggia (ma non so com’è la situazione nelle altre province), sebbene con un reddito ISEE non superiore a 8.400,00 euro (che tra l’altro ritengo troppo basso in generale), come previsto la legge regionale, non possono comunque accedere alle cure dentistiche sociali, nello specifico alle protesi dentarie, per una questione burocratica: non si effettua una gara pubblica”.

Il consigliere della Regione Puglia Antonio Tutolo, Gruppo Misto, presidente della Commissione Affari generali, nell’ultima seduta consiliare ha sollecitato i colleghi affinché venga immediatamente posta in essere una soluzione tampone.