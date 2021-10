Niente play-off in Eccellenza! Ecco le modalità di promozione e retrocessione

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

modalità di promozione

Le due squadre vincenti i 2 gironi disputeranno una gara di spareggio, su campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore. La squadra vincente 1^ classificata del Campionato Regionale di Eccellenza, acquisirà la promozione diretta al Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D – stagione sportiva 2022/2023.

La squadra perdente 2^ classificata del Campionato Regionale di Eccellenza, acquisirà il diritto a disputare le gare di spareggio-promozione al Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D- stagione sportiva 2022/2023.

a) nei 2 gironi del Campionato di Eccellenza, in caso di parità di punteggio tra 2 squadre classificatesi al primo posto, la vincente del girone verrà determinata mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore; (art. 51 -comma 6-); in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre classificatesi al primo posto, per la determinazione della vincente del girone, si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate (art.51-comma 6),successivamente si procederà con spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore tra le due squadre meglio classificate.

b) le società vincitrici dei due gironi disputeranno una gara di spareggio. La squadra prima nominata sarà determinata per sorteggio, effettuato dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Puglia. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti cadauno e, in caso di ulteriore parità, verranno effettuati dei tiri di rigore, secondo le modalità previste dalle Regole del Giuoco del Calcio.

modalità di retrocessione dal CAMPIONATO DI ECCELLENZA

nell’ipotesi che DUE TRE Società retroceda/no dal Campionato Nazionale Dilettanti

retrocedono al Campionato di Promozione n° 4 Squadre:

 di cui due retrocessioni dirette (una per ogni girone) e due retrocessioni a seguito di play-out (una per ogni girone): partecipano alle gare dei Play-Out le società classificate al terzultimo e penultimo posto nei due gironi; c) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato e in ogni girone, AL SOL FINE DI INDIVIDUARE LE SQUADRE CHE HANNO TITOLO A PARTECIPARE AI PLAY‐OUT, si procederà, ALLA COMPILAZIONE DI UNA GRADUATORIA (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:

 dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;

 della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;

 del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;

 del sorteggio

In ogni caso andranno rispettate le seguenti modalità di svolgimento: d) Nei campionati con quattro retrocessioni alla categoria inferiore, di cui due retrocessioni dirette (una per ogni girone) e due retrocessioni a seguito di Play-Out (una per ogni girone) le società partecipanti si incontreranno secondo i seguenti accoppiamenti:

 terz’ultima – penultima Le 2 Società (per ogni girone) partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica, in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato. La squadra perdente la gara dell’accoppiamento retrocede nel Campionato di categoria inferiore. Nella gara dell’accoppiamento, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederà nel campionato di categoria inferiore la squadra dell’accoppiamento peggiore classificata al termine del campionato. Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre del su indicato abbinamento sia pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al campionato di categoria inferiore.

nell’ipotesi che QUATTRO Società retrocedano dal Campionato Nazionale Dilettanti retrocedono al Campionato di Promozione n° 5 Squadre:

 di cui due retrocessioni dirette (una per ogni girone) , due retrocessioni a seguito di play-out(una per ogni girone) e una retrocessione la peggiore classificata al termine del campionato fra le due vincenti i play out:

 partecipano alle gare dei Play-Out le società classificate al terzultimo e penultimo posto nei due gironi; a) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato e in ogni girone, AL SOL FINE DI INDIVIDUARE LE SQUADRE CHE HANNO TITOLO A PARTECIPARE AI PLAY‐OUT, si procederà, ALLA COMPILAZIONE DI UNA GRADUATORIA (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:

 dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;

 della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;

 della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;

 del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;

 del sorteggio In ogni caso andranno rispettate le seguenti modalità di svolgimento: b) Nei campionati con cinque retrocessioni alla categoria inferiore, di cui due retrocessioni dirette (una per ogni girone), due retrocessioni a seguito di Play-Out (una per ogni girone) e una retrocessione la peggiore classificata al termine del campionato fra le due vincenti i play-out le società partecipanti si incontreranno secondo i seguenti accoppiamenti:

 terz’ultima – penultima Le 2 Società (per ogni girone) partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica, in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato. La squadra perdente la gara dell’accoppiamento retrocede nel Campionato di categoria inferiore. Nella gara dell’accoppiamento, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederà nel campionato di categoria inferiore la squadra dell’accoppiamento peggiore classificata al termine del campionato. Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra indicati abbinamenti sia pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al campionato di categoria inferiore.