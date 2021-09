Nidi di pappagallo a Manfredonia

Nella foto pubblicata dalla pagina Voce di Foggia, si vede un nido di Parrocchetto a Manfredonia.

I parrocchetti, o Myiopsitta monachus, sono presenti in alcune città italiane come Roma (parco della Caffarella e Giardini Vaticani), Napoli (Orto Botanico), Milano e Genova, analogamente a quanto si può osservare in altre città europee. Una folta colonia di Monaci è presente anche al parco Natura Viva di Pastrengo (VR) ed in tante altre località della nostra penisola.

Al momento la presenza di questi pappagalli nel nostro paese non sembra causare particolari problemi né all’avifauna né alle coltivazioni. La loro lenta ma continua diffusione non va però trascurata e gli ornitologi stanno monitorando il fenomeno con attenzione.