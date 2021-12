Nicola Gratteri e Antonio Nicaso a Manfredonia con “Complici e colpevoli”

Nicola Gratteri, il magistrato simbolo più esposto nella lotta contro la ‘ndrangheta, sarà a Manfredonia domenica 12 dicembre 2021 per presentare il suo ultimo libro, “Complici e colpevoli. Come il nord ha aperto le porte alla ‘ndrangheta”, scritto insieme ad Antonio Nicaso,storico delle organizzazioni criminali e tra i massimi esperti di ‘ndrangheta nel mondo.

Una presenza, quella del Procuratore della Repubblica di Catanzaro, che capita in un momento particolarmente delicato per la città di Manfredonia e per tutto il territorio garganico, a causa dei recenti eventi di cronaca e pertanto ancor più significativa.

Nicola Gratteri da oltre 30 anni vive sotto scorta,ha indagato sulla strage di Duisburg e sulle rotte internazionali del traffico di droga, ma continua la sua opera di confronto con i cittadini portando la sua esperienza diretta, di bambino calabrese nato in un contesto “segnato”, a favore di quanti continuano a sottovalutare la mentalità e la cultura criminale che continua a infiltrarsi dappertutto assumendo sempre nuove forme e nuovi volti.

Su invito diGiulia Fresca, che ha promosso e modererà l’incontro, i prestigiosi ospiti, dialogheranno con Ludovico Vaccaro, Procuratore della Repubblica di Foggia, Vincenzo Muscatiello Ordinario di Diritto Penale UniBa e Angelo Jannone colonnello in congedo del Ros. Un evento attesissimo che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Manfredonia e della Curia Arcivescovile e vede la collaborazione della Bottega degli Apocrifi, del Museo dei Pompieri e della CRI, del Regio Hotel Manfredi, dei Presìdi del Libro e dell’Associazione Nazionale Carabinieri. All’incontro saranno presenti il sindaco Gianni Rotice, Franco Ciuffredadelegato Episcopale per i Laici e per gli interventi programmati, il consulente finanziario Tommaso Rinaldi, la studentessa Chiara Falcone ed il referente di Presìdi del Libro Manfredonia, Luigi Starace. «Ho voluto offrire questo evento culturale alla città come segno di ringraziamento per l’accoglienza che mi ha riservata – commenta Giulia Fresca – e la mia vicinanza al Procuratore Gratteri non poteva che essere il modo migliore per ripartire, insieme, nel nome della legalità, della condivisione, dei Valori. A Manfredonia c’è grande attesa per questo evento e ciò mi fa ben sperare che sapràcogliere questa opportunità per aiutare sempre più, e sempre meglio, la Magistratura e restituire ai cittadini quel senso di fiducia nelle Istituzioni che da più parti continua ad essere un campo minato»

«Per troppo tempo si è voluto credere alla metafora del contagio, –scrivono Gratteri e Nicaso – come se le mafie fossero un virus che infettava territori sani. Tutt’altro. Nelle nuove realtà in cui dettano legge, hanno goduto di una lunga e colpevole sottovalutazione da parte sia del mondo imprenditoriale sia di quello politico, che hanno troppo spesso aperto loro le porte finendo per giustificarne la condotta e diventarne consapevoli complici in nome del denaro e del potere».

Prenotazione posti (obbligo di green pass rafforzato) sulla piattaforma online Eventbrite a partire dalle ore 10,30 di venerdì dicembre 2021 fino ad esaurimento posti.

L’incontro si svolgerà al Teatro Dalla, domenica 12 dicembre alle 17,30 e potrà essere seguito in live streaming su Manfredonia Tv.