Nicola Di Bari in attesa del vaccino in Lombardia, l’invito del sindaco di Zapponeta. Ecco la risposta

Il sindaco di Zapponeta Vincenzo Daloisio ha invitato Nicola Di Bari a farsi vaccinare subito nel paese natio.

«Lo ringrazio per l’offerta — taglia corto Nicola Di Bari — Ma le sembra logico che io affronti un viaggio del genere solo per l’inefficienza delle strutture lombarde? No, il vaccino lo voglio qui e subito. Non vedo l’ora di salire di nuovo sul palcoscenico. Ricevo offerte in continuazione, ma senza vaccino c’è poco da fare».–