“Next Generation Capitanata”, progettualità per il recovery plan. La Provincia ha trasmesso il documento di sintesi al Governo

La Provincia di Foggia prosegue il proprio impegno nel favorire la ripartenza del sistema socio-economico della Capitanata. Pertanto, sollecitata dall’opportunità di contribuire alla proposta nazionale per l’iniziativa Next Generation, ha promosso la formazione del documento Next Genration Capitanata per il Recovery Plan, con l’obiettivo di consolidare le progettualità esistenti e potenziare quelle in formazione avviate con il Contratto Istituzionale di Sviluppo. Il Dipartimento di Economia Management e Territorio dell’Università di Foggia ha assicurato un determinante contributo per le attività di messa a sistema delle proposte progettuali. Dopo numerosi incontri e consultazioni, soprattutto in via telematica, tra Provincia, Unifg, Comuni e i principali stakeholder territoriali è stato formulato il documento di sintesi.

“Next Generation Capitanata – ha commentato il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta – non è solo un documento, ma è la capacità del territorio di fare squadra e sintesi per sviluppare progettualità condivise che consentano al sistema Capitanata di rilanciarsi. Dobbiamo agire per la ripresa immediata delle attività produttive che hanno subito uno stop a causa dell’emergenza sanitaria, ma dobbiamo, soprattutto, guardare in prospettiva pianificando azioni strategiche capaci di assicurare un futuro alle prossime generazioni. Ecco la necessità della stesura di un piano condiviso per l’utilizzo dei fondi del Recovery, come Provincia abbiamo voluto al nostro fianco l’Università di Foggia, i Comuni e i principali stakeholder territoriali al fine di raccogliere in maniera organica le progettualità di area vasta .

Occorre, dunque, dare priorità ai progetti in grado di determinare un calo del drammatico tasso di disoccupazione provinciale, pari al 24,7% nel 2020, rispetto al dato regionale del 14% e a quello medio nazionale del 9,2%.

Questa è la sfida che dobbiamo affrontare e che possiamo vincere se saremo capaci di avere una visione più organica del “Sistema Capitanata”.

“NEXT GENERATION CAPITANATA” è un documento “aperto” che, attraverso il confronto costruttivo, deve essere ulteriormente arricchito.

Ci troviamo in una fase di ‘work in progress’ che ci porterà, insieme al Contratto Istituzionale di Sviluppo, alla definizione e attuazione di ulteriori strategie per il rilancio del nostro territorio, nei prossimi trent’ anni.

Ringrazio il Consiglio Provinciale che da oltre due anni costituisce un presidio imprescindibile per lo sviluppo del territorio.

Ringrazio i Sindaci, i Consiglieri Regionali e i Parlamentari del Territorio che, in questa fase emergenziale, hanno rappresentato con passione le esigenze delle Comunità e del Territorio.

Un pensiero grato va al Magnifico Rettore per il prezioso contributo dell’Università di Foggia e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo documento e a quanti, in futuro, lo vorranno fare.

È l’ora dell’unità, è l’ora della rinascita, è l’ora della ricostruzione per il futuro della Capitanata, dei nostri figli”.