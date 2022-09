New Jolly Motors alle porte dello Slalom Città di Monte Sant’Angelo

Entra nel vivo la seconda edizione Slalom Città di Monte Sant’Angelo e i piloti targati New Jolly Motors porteranno in gara le vetture messe a disposizione da Colombi Racing Team. Giuseppe Bergantino sulla Skoda Fabia R5 e Armando Caruso a bordo della Mini Cooper Racing Start Plus scelgono di correre tra i birilli sul famoso tracciato pugliese in programma il prossimo 11 settembre. I piloti dovranno disputare il percorso “Macchia Sant’Angelo” lungo 3600 metri intervallati da 13 birillate. Un’occasione dove i piloti pugliesi approfitteranno per fare un piccolo allenamento in vista anche dell’imminente competizione Rally Porta del Gargano in programma 8 – 9 ottobre.





Dopo la positiva esperienza dello scorso anno , che era la nostra prima apparizione nello slalom, quest’anno in vista dell’ultima gara decisiva per Coppa Italia per accesso alla finale, approfittiamo di togliere un po’ di ruggine – spiega Giuseppe Bergantino – e ci aspettiamo di fare un buon risultato e di difendere il nostro raggruppamento . Ringrazio la New Jolly Motors e Colombi Racing Team per il supporto.



13 birilli e un tracciato come Macchia Sant’Angelo di sicuro mi divertirò! – le parole di Armando Caruso – sarà una sfida emozionante, cercherò di fare del mio meglio, ma soprattutto divertirmi!