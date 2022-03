Neve, scuole chiuse anche a San Giovanni Rotondo

Ieri abbiamo ricevuto il messaggio di allerta meteo gialla della Protezione Civile della Regione Puglia per abbondanti nevicate.

Considerando la neve caduta questa notte e soprattutto le previsioni meteo per le prossime ore, sto per firmare un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi, 1 marzo.

Raccomando ai cittadini di agire con la massima prudenza e di circolare con le auto solo in caso di stretta necessità.

Michele Crisetti – Sindaco di SGR