Neve e ghiaccio a Monte Sant’Angelo: domani scuole chiuse, l’ordinanza del sindaco

Ho appena firmato l’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, lunedì 15 febbraio.La squadra della Protezione civile comunale è operativa da due giorni e instacabilmente sta mettendo in sicurezza le strade e la viabilità secondaria. È arrivato, inoltre, il nuovo bollettino della Protezione civile regionale e nella notte sicuramente le temperature scenderanno ancora. Anche per domani, quindi, uscite solo se necessario. Stiamo facendo di tutto – e permettemi di ringraziare i dipendenti comunali, la Polizia locale, l’UGR27, la Tecneco, la Provincia e l’ANAS – ma occorre la collaborazione di tutti. E mi raccomando: usate l’auto solo se provvisti di gomme da neve o di catene; proteggete i contatori dal gelo; verificate se tra i vostri vicini c’è un anziano o qualcuno che ha bisogno di aiuto; per favore, siate collaborativi.

Dalla Pagina Facebook del Sindaco di Monte Sant’angelo – Pierpaolo D’arienzo