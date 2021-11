Netflix presenta il suo film per le feste: ‘Un bambino chiamato Natale’

La trama racconta di un bimbo determinato e sognatore che parte per un viaggio verso i confini estremi del regno allo scopo di trovare il padre, avventuratosi in una terra magica abitata dagli elfi. Ulteriore obiettivo è di accontentare la richiesta del re di riportare indietro “una scintilla di magia che possa darci la speranza”. Accompagnato da un fedele e vivace topolino parlante, il bambino Nikolas giungerà effettivamente in una cittadina dove, forse, tutti i suoi desideri diventeranno realtà.

‘Un bambino chiamato Natale’ è l’adattamento del romanzo omonimo di Matt Haig. Il film è scritto e diretto da Gil Kenan, che come sceneggiatore ha portato in dote l’esperienza maturata scrivendo ‘Ghostbusters: Legacy’ e come regista ha fatto tesoro del lavoro compiuto su ‘Monster House’, ‘Ember – Il mistero della città di luce’ e ‘Poltergeist’. Ad affiancare Kenan in fase di stesura del copione c’è stato Ol Parker, autore in precedenza di cose come ‘Imagine Me & You’, ‘Marigold Hotel’ e ‘Mamma Mia! Ci risiamo’. Il cast è piuttosto interessante: il protagonista Henry Lawfull (al secondo ruolo dopo la miniserie TV ‘I miserabili’) è infatti affiancato da alcuni volti noti come quelli di Toby Jones (‘Hunger Games’), Sally Hawkins (‘La forma dell’acqua’), Jim Broadbent (‘Moulin Rouge!’), Maggie Smith (‘Downton Abbey’), Kristen Wiig (‘Wonder Woman 1984’), Michiel Huisman (‘Il trono di spade’), Zoe Colletti (‘Fear the Walking Dead’), Joel Fry (‘Crudelia’) e Rune Temte (‘Captain Marvel’).