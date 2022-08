Netflix: la nuova serie tv della famiglia Addams diretta da Tim Burton

Netflix ha diffuso il primo trailer di Mercoledì (in inglese Wednesday), una nuova serie tv diretta da Tim Burton incentrata sulla famiglia Addams e, in particolare come da titolo, sul personaggio di Mercoledì.

Mercoledì Addams, studentessa liceale della Nevermore Academy, imparerà a padroneggiare i suoi poteri psichici per fare luce sugli antefatti che hanno colpito la sua famiglia 25 anni fa e per sventare una serie di omicidi che colpiscono la cittadina