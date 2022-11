Neonata morta, indagati i genitori. Predisposta l’autopsia. Succede in Puglia

A seguito della morte di una neonata di soli 40 giorni lo scorso sabato a Taranto è partita un’inchiesta nei confronti dei genitori della piccola. Si tratta di un atto dovuto per procedere con l’autopsia sul corpo della piccina per fare luce sulle cause del decesso.

La neonata é stata rinvenuta senza vita dai genitori, La bambina dormiva nel letto della coppia quando i genitori si sono accorti che la piccina non respirava più, prontamente chiamato il 118. Tra le prime ipotesi quello che il decesso possa essere avvenuto per un malore improvviso o per soffocamento causato dalla presenza di muchi. Dal 118 sono state attivate “le manovre di rianimazione cardiopolmonare”, ma senza esito.