Nell’elicottero precipitato non c’è la scatola nera

L’ipotesi non era stata esclusa dal pm Vaccaro nella giornata del 6 novembre in una conferenza stampa, ma nella stessa data è arrivata la conferma che nell’elicottero AliDaunia precipitato il 5 novembre non vi è alcuna scatola nera.

L’ANSV fa sapere che la normativa aeronautica vigente non prevede obbligatoriamente l’installazione a bordo di aeromobili del tipo coinvolto nell’incidente.