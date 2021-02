“Nelle mani di chi finirà l’ingente patrimonio boschivo del Comune di Monte?”

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 10 febbraio 2021, con decisione assunta all’unanimità dei Consiglieri presenti alla seduta, ha deliberato di aderire alla costituenda “Associazione Forestale del Gargano” per la gestione dei boschi. Si tratta di una Associazione costituita da proprietari pubblici e da proprietari privati.

La costituenda Associazione parteciperà a un bando pubblico regionale, la cui scadenza è stata fissata al 13 febbraio 2021.

In caso di finanziamento, alla suddetta Associazione saranno conferiti in gestione e a titolo gratuito (!!!) i terreni di proprietà comunale. In poche parole, con questa decisione il Consiglio Comunale dà gratuitamente in gestione la quasi totalità della sua ingente proprietà a una Associazione della cui identità non si sa nulla. Insomma, il Comune viene privato della gestione di una sua importante risorsa senza alcuna contropartita finanziaria.

Chi sono i promotori di questa Associazione? Quali sono gli altri Comuni che ne faranno parte? Chi sono i proprietari privati che ne faranno parte?

In presenza di quale entità di finanziamento saranno conferiti in gestione i terreni comunali? A tale riguardo nella Deliberazione Consiliare non c’è alcuna informazione.

