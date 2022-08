Nel weekend nuovo ricambio d’aria? Le previsioni

Le temperature, in questi giorni, saliranno fino a 38-40°C nei settori interni di Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna; fino a 36-38°C in Molise, Abruzzo, Lazio. Insomma per almeno due giorni, tra mercoledì e giovedì, tornerà a fare molto caldo

Ma sabato le temperature scenderanno di almeno 7-10°C su gran parte del centro e del sud grazie ai venti più gradevoli nord-occidentali. Il calo termico non passerà del tutto inosservato: probabile l’arrivo di qualche rovescio o temporale sparso tra venerdì sera e le prime ore di sabato.