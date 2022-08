Nel Chiostro del Comune di Manfredonia la mostra “Pareidolìa”

Da questa mattina e sino al prossimo 8 settembre, il Chiostro del Comune di Manfredonia ospita il tour tra 12 città pugliesi della mostra itinerante “Pareidolìa: guardare oltre ciò che appare” di Carlo Toma, voluto e promosso (con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione) dal Consiglio della Regione Puglia.

Un Gioco con la Natura costituito da 15 totem alti 2 metri, bifacciali raffiguranti 30 foto di Carlo Toma, direttamente connessi al web attraverso un QR Code che, una volta scansionato dal proprio smartphone, svela la ricreazione artistica della foto elaborata dagli illustratori, garantendo ai fruitori una divertente interazione sempre interessante e nuova.

Una magia per tutti, che è posizionata nei percorsi cittadini, per arredare una piazza o un parco, accogliendo turisti e residenti introducendoli, attraverso il gioco della pareidolìa, ai tratti connotativi del nostro territorio, sensibilizzandoli e, al contempo, affinando la loro capacità di osservazione.

Un gioco di comunità, un esercizio didattico capace di intrattenere e diventare attrazione culturale, esercizio dialettico, maieutica di comunità, percorso urbano che crea cultura e arreda le città con un pizzico di tecnologia che la rende interattiva, a partire dalle foto dei tronchi dell’albero d’ulivo, simbolo della Regione Puglia, simbolo e augurio di pace per tutti.

Il Consiglio Regionale della Puglia ha altresì promosso la pubblicazione del volume all’interno della linea editoriale “Leggi la Puglia”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività culturali di “Teca del Mediterraneo”. La Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia realizza progetti ed eventi a favore della promozione della lettura, attività destinate a tutti i cittadini. Attraverso i propri servizi si impegna ad accrescere il benessere sociale e a migliorare le abilità e le capacità delle persone, facilitando l’accesso alla cultura, ai documenti e alle informazioni. Sostiene, inoltre, la formazione continua nel rispetto delle diversità culturali.

L’obiettivo della linea editoriale, approvata con delibera n. 151/2018 dell’Ufficio di Presidenza, è quello di valorizzare la Puglia, il suo territorio, le sue tradizioni, il suo patrimonio culturale, nonché l’Istituzione consiliare stessa. Tutte le pubblicazioni sono edite, oltre che in formato cartaceo, anche in formato digitale consiltabile gratuitamente sul sito di Teca del Mediterraneo, la biblioteca del Consiglio regionale della Puglia, al link https://biblioteca.consiglio.puglia.it/linea-editoriale-leggi-la-puglia-. Si assicura così la condivisione e la fruibilità dei contenuti ad un ampio pubblico.

Il Consiglio regionale della Puglia omaggia la pubblicazione a tutte le biblioteche comunali pugliesi, contribuendo alla crescita del loro patrimonio librario e per la diffusione della cultura su tutto il territorio. In questo caso saranno disponibili copie omaggio anche nei Comuni che ospiteranno la mostra.

L’artista

Carlo Toma, artista ecclettico e versatile nasce a Maglie (LE) il 4 novembre 1958.

Da sempre appassionato di fotografia, con una particolare predilezione per la natura, si è sempre occupato principalmente di documentari naturalistici.

Dal 2005 è produttore, autore e regista per Caccia, Pesca e Natura, il canale in onda sulla piattaforma Sky. Nei suoi filmati ha catturato di tutto: dalle albe infuocate dell’Argentina ai tramonti dell’Estremadura, dai Moors scozzesi alle piantagioni di thè in Iran, dalle cime innevate dell’Alto Atlante marocchino al delta del Danubio in Romania.

In perenne fermento creativo, nel 2015 dà vita ad una mostra fotografica “Pareidolìa: guardare oltre ciò che appare”, un gioco bellissimo adatto a tutti e per tutte le età.