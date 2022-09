Necessità di una nuova cattedrale o di una nuova parrocchia

A cura di Pasquale Ognissanti (Archivio Storico Sipontino)

Le vicende della cattedrale di Manfredonia, dedicata a S. Lorenzo Maiorano, e della sua riedificazione dopo lo sconquasso verificatosi nel 1620, sono note, le abbiamo trattate in altra parte.

Abbiamo pure rilevato che dal fondo per la sua “riparazione”, voluto sempre dall’arcivescovo cardinale Orsini, si sono effettuati dei prestiti a persone che, come risulta nel rogito del notaio de Santis, del 3 giugno 1709, non sono stati estinti e i relativi eredi chiedono ed ottengono di ridurre sia il capitale che il censo (rispettivamente di ducati 100 e 30).

Si riscontrano i lievi danni del 1731; ma vieppiù vengono riportate le proteste mosse contro l’arcivescovo Rivera, effettuate sia dai consiglieri comunali (tra i quali figura in prima linea Matteo Spinelli) e sia dai canonici sipontini (capeggiati dal canonico delli Santi).

Indubbiamente, la situazione ricettiva della Cattedrale si presenta abbastanza precaria, se consideriamo che dal periodo dell’ arcivescovo Orsini ben poco si è potuto effettuare.

Ed ecco che, dopo 4-5 anni dalle rimostranze contro il Rivera, gli amministratori comunali ritornano sull’argomento nei confronti dell’arcivescovo Francone, neo eletto; ma pare che quanto da loro auspicato non abbia avuto alcun riscontro.

Con questa conclusione, quindi, sindaco ed eletti vorrebbero aggirare l’ostacolo, proponendo che con il “fruttato delle franchigie agli Ecclesiastici” si possa aiutare e collaborare con l’arcivescovo Francone per ricostruire la nuova cattedrale, “troppo necessaria”, perché quella esistente è angusta ed impossibilitata a contenere il cresciuto numero di abitanti.