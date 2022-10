NBA, Paolo Banchero da record: miglior esordio dai tempi di LeBron James

È subito Banchero show. L’ex Duke si presenta in NBA con una performance sublime che lo ha visto chiudere il match con 27 punti, nove rimbalzi e cinque assist. La prima scelta al Draft NBA 2022, che nel 2020 è riuscito a ottenere la doppia cittadinanza che gli permetterà di giocare con la nazionale di coach Pozzecco, è soltanto il terzo giocatore negli ultimi 30 anni a mettere a referto almeno 25 punti, cinque rimbalzi e cinque assist al suo esordio nella Lega pro a stelle e strisce. In questa speciale classifica, a fargli compagnia ci sono LeBron James e Grant Hill. “Avrei potuto fare meglio ma non mi posso lamentare di come ho giocato”, è stato il suo commento a caldo che non ha nascosto la delusione per la sconfitta contro i Detroit Pistons.