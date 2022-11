NBA, infortunio LeBron James nel derby di Los Angeles: allarme in casa Lakers

Nonostante la sconfitta contro i Clippers, la nona nelle prime dodici partite stagionali, la performance di LeBron James è stata la migliore in questo avvio di campionato. The King ha messo a segno 30 punti in 32 minuti sul parquet con 12/22 al tiro quando è uscito dal campo a meno di sei minuti dal termine dell’ultimo quarto lamentando un dolore all’inguine. Il report ufficiale ha poi rivelato che si è trattato di “fastidio alla gamba sinistra” per il n°6 gialloviola che non è più tornato sul parquet. Una notizia peggiore dell’altra per i Lakers. Se LeBron dovesse fermarsi per un lungo periodo la stagione per la franchigia di Los Angeles diventerebbe ancora più in salita di quanto già non lo sia in queste prime tre settimane.