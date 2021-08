National Geographic Traveler Reader 2021 il premio che mette in palio una settimana in Puglia (in un trullo) per promuovere il contest usano una foto del Gargano

National Geographic Traveler Reader Awards 2021 è la sesta edizione dei Reader Awards che celebrerà i migliori luoghi, esperienze, hotel, operatori, autori, podcast e altro, selezionati dai nostri giudici e votati dagli utenti della nota rivista di viaggi.

Guardando indietro a un anno come nessun altro, i Reader Awards 2021 ti chiedono di votare per le destinazioni che hanno tenuto alto il morale, virtualmente o meno, e ti hanno fatto venire voglia di viaggiare di nuovo. Vogliamo premiare le aziende che hanno guadagnato o mantenuto la tua fiducia e i programmi TV e i libri di viaggio che ti hanno ispirato, nonché esperienze innovative per i visitatori online, attrazioni straordinarie e soggiorni unici su e giù per il paese. Quindi, vota i tuoi preferiti oggi: ci sono 23 fantastici premi in palio, elencati di seguito.

I PREMI

Soggiorno di una settimana in un trullo in Puglia, Italia (ma usano la foto del Gargano)

Tu e cinque amici potete trascorrere una settimana nei bellissimi Trulli Olea, una delle caratteristiche case pugliesi dal tetto conico, con tanto di piscina privata. Situato nella campagna vicino alla cittadina collinare imbiancata di Cisternino, Olea ha uno splendido gazebo ombreggiato per mangiare all’aperto, terrazze con amache, una cucina in fattoria e tre camere da letto separate arredate con artigianato locale. relaxpuglia.com

Una pausa a piedi guidata nel Regno Unito di tre notti

Unisciti al tuo compagno di camminata preferito per goderti una vacanza a piedi guidata di tre notti con HF Holidays, i cui viaggi prevedono un soggiorno in case di campagna a livello nazionale. Fino a tre passeggiate al giorno, da facile, medio a difficile, sono guidate da un esperto HF Holidays Leader. Al tuo ritorno, fai rifornimento in tutta comodità con la pensione completa presso la casa di campagna HF scelta. hfholidays.co.uk

Un buono Citalia da £ 300

Con 90 anni di esperienza, i viaggi accuratamente curati di Citalia abbracciano 300 hotel selezionati con cura, itinerari culturali su misura, soggiorni in spiaggia e viaggi in treno esclusivi. Quindi, che tu sogni un road trip in Toscana o un’indulgente vacanza al mare in Sicilia, questi voucher di viaggio e l’esperienza di Citalia ti aiuteranno ad arrivarci. citalia.com

Un abbonamento gratuito a una rivista

Hai voglia di un anno di National Geographic Traveler gratis? Bene, abbiamo 20 abbonamenti da regalare, quindi vota.

Scopri come partecipare:

https://www.nationalgeographic.co.uk/national-geographic-traveller-reader-awards-2021