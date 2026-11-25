Natale Natale e ferie, quest'anno il calendario aiuta?

Il calendario delle feste aiuta chi vuole fare ferie?

Quest'anno il calendario del Natale aiuta chi vuole passare dei giorni a casa senza consumare troppe ferie?

Natale (venerdì 25 dicembre 2026) e Capodanno (venerdì 1° gennaio 2027) cadono entrambi di venerdì; l'Epifania è mercoledì 6 gennaio 2027. Per chi lavora dal lunedì al venerdì, questo significa due weekend lunghi ai lati delle feste e una festività centrale a metà settimana.

Ma c'è una nota stonata: Santo Stefano (sabato 26 dicembre) non aggiunge un giorno di pausa a chi è già libero nel weekend.

Come si possono ottenere 10 giorni liberi?

La soluzione consiste nel chiedere ferie lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 dicembre. Il calendario fa il resto: dal 25 al 27 dicembre ci sono già tre giorni di pausa, grazie a Natale e al fine settimana. Ai quattro giorni di ferie si aggiungono poi Capodanno, venerdì 1° gennaio, e il weekend del 2 e 3 gennaio.

Totale: 10 giorni consecutivi di riposo con 4 ferie, da venerdì 25 dicembre a domenica 3 gennaio. Una finestra ideale per una settimana bianca, un Capodanno fuori casa o un itinerario a tappe senza corse.









