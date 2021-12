Natale con punte di 16° sul Tavoliere

Ormai era chiaro da giorni, i modelli concordavano già dal medio termine. Come spesso accade per le risalite anticicloniche calde i modelli concordano da subito e raramente fanno passi indietro. Non si può dire la stessa cosa quando sono da prevedere discese fredde con noccioli gelidi, lì invece i modelli fanno a “cazzotti” tra loro fino alla fine, lasciando nel caos chi deve interpretarli per poter fare previsioni.

Fatto sta che ci aspetta un week-end di Natale mite, con temperature massime che potranno superare i 15 gradi anche nei giorni successivi. Venti umidi meridionali faranno da ciliegina sulla torta in trend mite che di Natale metereologico sa ben poco.