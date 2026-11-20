San Marco in Lamis Natale a San Marco in Lamis, ricco calendario

Anche quest’anno San Marco in Lamis si prepara a vivere la magia del Natale con un ricco calendario di appuntamenti, iniziative e momenti di condivisione, che accompagneranno la nostra comunità da dicembre a gennaio

VIVI IL NATALE A SAN MARCO IN LAMIS!



Anche quest’anno San Marco in Lamis si prepara a vivere la magia del Natale con un ricco calendario di appuntamenti, iniziative e momenti di condivisione, che accompagneranno la nostra comunità da dicembre a gennaio.



Tutto questo sarà possibile grazie alla preziosa collaborazione delle Associazioni del territorio, dei commercianti, dei cittadini e di quanti, con impegno, passione e spirito di collaborazione, hanno scelto di contribuire alla realizzazione delle iniziative natalizie.



Presepe vivente, attività per bambini, mostre di presepi artistici, raduni di auto e moto d’epoca, tombolate, concerti, teatro in vernacolo, la tradizionale Calza della Befana e tanto altro ancora!



Non mancherà il concorso “ILLUMINA IL NATALE”, un’iniziativa per rendere ancora più magica e suggestiva la nostra città, coinvolgendo cittadini e famiglie nell’atmosfera natalizia.



Un programma pensato per coinvolgere grandi e piccoli, valorizzare le nostre tradizioni e rendere San Marco in Lamis ancora più viva, luminosa e accogliente.



Perché il Natale è soprattutto questo: stare insieme, fare comunità e riscoprire il valore della collaborazione.



Un grazie sincero a tutte le realtà associative e a quanti hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie energie.



A breve sarà pubblicato il programma completo di tutti gli eventi, con date, orari e dettagli delle singole iniziative.



Vi aspettiamo a San Marco in Lamis per vivere insieme un Natale ricco di eventi, emozioni e magia!



Vivi il Natale a San Marco in Lamis!