Natale 2021, Lopalco: “Non entriamo nelle case dei non vaccinati”

Nel periodo natalizio diventa più comune ricevere visite o recarsi a casa di amici e parenti, magari per una cena.

Affrontando questo argomento in una intervista al Corriere della Sera, l’ex assessore pugliese Lopalco ha spiegato in che modo gestisce certe eventualità in prima persona, portando l’esempio di quello che chiama il “Green Pass dei piccoli circuiti sociali”. “Se invito da me, i non vaccinati non entrano. Se sono io a essere ospite, mi accerto che i convitati siano muniti di passaporto verde, altrimenti mi dispiace, non vado. Così facendo ho la presunzione di fare pressione, di far sentire i no vax fuori luogo, la loro presenza sconveniente. Un po’ come succedeva con l’introduzione del divieto di fumo”.