Nasce una nuova galleria dedicata all’arte contemporanea e al buon vino nel cuore di Roma

Una nuova galleria dedicata all’arte contemporanea e al buon vino, inaugurata il 7 maggio a Roma, nel cuore di uno dei quadrilateri dell’arte contemporanea capitolina, un concept che punta a valorizzare i più giovani talenti, con eventi site specific all’insegna della convivialità.







E’ B-Art Gallery, eclettica galleria nata dalla coraggiosa iniziativa di due imprenditori ventenni Gian Lorenzo Bernini, studente di storia dell’arte e Daniel Bianca, food&beverage manager, che hanno deciso di trasformare un vecchio loft di Trastevere in uno spazio ibrido in cui far convivere le proprie competenze e passioni, con l’obiettivo di rendere accessibile a tutti la fruizione dell’arte contemporanea in un clima di grande informalità, e aprire una finestra sulla nuova generazione di artisti del panorama capitolino.

Oltre 150 metri quadrati di spazio espositivo, alti soffitti con arcate, e colonne a muro di gusto rinascimentale, con un cortile esterno e un giardino verticale di prossima inaugurazione, ospiteranno una selezione di mostre con un format innovativo: la short exhibition dalla durata di circa 72h, che vedrà alternarsi gli artisti in una sorta di staffetta, sperimentando un concetto d’esposizione intimo, volto a trasformare la fruizione in sosta, accostando in ogni occasione l’opera d’arte a una selezione di vini d’eccellenza, scelti ad hoc. Un luogo in cui il contatto con l’opera diviene colloquiale, privato e al tempo stesso collettivo, per rinnovare l’esperienza dei caffè letterari che hanno animato il panorama culturale romano dai primi ‘900 fino agli anni ’60, come gli storici “Caffè Greco” e “Rosati” e i salotti di Palazzo Taverna, centro degli «Incontri internazionali d’arte», tenuti da critici, artisti e intellettuali: da Pier Paolo Pasolini ad Alberto Moravia e Giulio Carlo Argan.

Ma con una innovazione tecnologica della nostra contemporanea società digitalizzata: l’adozione di un circuito monetario interno. B-Art sarà̀, infatti, la prima attività̀ romana a dotarsi di braccialetti elettronici che consentono di pagare in modalità contactless, rendendo più comodi e rapidi i pagamenti.