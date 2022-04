Il 05•04•22 nasce ufficialmente la prima ODV a Vico Del Gargano.

Una piccolissima Associazione con pochi volontari che si imbatte quotidianamente, alcuni da 15 anni a questa parte silenziosamente, in una mastodontica piaga: il RANDAGISMO nel nostro comune.

La regione Puglia (non dobbiamo andarne fieri) registra il più alto tasso di ABBANDONI e ingressi in CANILI, battendo di gran lunga le altre diciannove zone del nostro Paese. Un Fido per Amico non nasce con l’intento di discendere dalla posizione attuale, ma rappresenta l’idea comune di tanti normali cittadini: mettersi a disposizione per il prossimo durante il tempo libero, aiutare facendo quel che si può e cercare una vita migliore e giusta ai nostri Fedeli Amici a 4 zampe.

🐾 Un ottimo lavoro è stato fatto a Vieste, ad esempio, rendendola un paese Pet Friendly, pensiamo anche al suo Progetto 0 Cani in Canile preso come modello in altre parti d’Italia! Anche Vico può e deve iniziare a guardare in quest’ottica! Vico del Gargano negli ultimi anni ha fatto un gran lavoro, solo per il 2021 con la collaborazione di ASS. Mi Fido di Te Rodi G. sono stati recuperati e fatti adottare più di 70 pelosetti randagi fra cani e gatti, ad esempio, ma occorrerà fare molto di più. Infatti, l’Associazione intende svolgere anche attività di SENSIBILIZZAZIONE e INFORMAZIONE verso questo tema così importante per avere dei “CITTADINI PIÙ CONSAPEVOLI” aperti ad un corretto rapporto UOMO-ANIMALE con derivanti relativi obblighi e doveri di proprietari di cani/gatti o semplici cittadini e diritti dei nostri Amici a 4 zampe.Infine… per iniziare bene non può mancare che IL GRAZIE a chi ci ha sostenuto, ci sostiene e ci sosterrà in questo anno pieno di progetti e piani di lavoro.

GRAZIE al continuo lavoro dei volontari (impiegando tempo a titolo esclusivamente gratuito, energie e risorse economiche personali) che avviene in sinergia con l’ASL territoriale, a tutte le donazioni spontanee (coperte, cibo, farmaci, economiche) da parte degli adottanti stessi e dei cittadini.

GRAZIE a chiunque avrà abbastanza fiducia da salvare o adottare un cagnolino o un gattino e donargli una seconda possibilità. L’associazione è aperta a tutti, a collaborare con altre associazioni ed anche ai singoli cittadini perché le emergenze sono sempre tante, l’Unione fa la forza e chiunque voglia dare un contributo in base alle proprie capacità e al proprio tempo a disposizione è sempre ben accetto…anzi preziosissimo per i nostri pelosetti!



Odv Un Fido Per AmicoVico del Gargano

Odvunfidoperamico@gmail.con

Cell 3775911840