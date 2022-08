Nasce la prima squadra di calcio non vedenti femminile in Italia, la mattinatese Michela Cota omaggia la città di una maglia

“È con grande orgoglio e piacere che oggi sono qui a testimoniare a nome mio e delle mie compagne di squadra, dirigenti e allenatori, l’inizio di un impresa davvero impensabile fino a qualche tempo fa. Siamo la prima squadra di calcio non vedenti femminile in Italia, e la nostra speranza è alimentata dalla probabilità che altri team possano nascere e condividere il nostro entusiasmante percorso. So che è difficile ma non impossibile, confido sulla possibilità che altri dirigenti e allenatori siano stimolati e intraprendono la nostra medesima iniziativa. Questa maglia non è un semplice corredo sportivo per chi pratica sport, ma è, e spero sarà per te e chi come te lavora assiduamente per il bene Comune, uno stimolo continuo affinché tutte le iniziative volte a favorire la pratica sportiva a persone portatrici di Handicap, trovino sempre spazio e attenzione da parte di tutti. Per noi diversabili, le emozioni che scaturiscono dalle nostre prestazioni sportive, sono identiche se non superiori a tutti gli altri atleti professionisti, ecco perché è importante promuovere sempre e coinvolgere a tutto raggio, chiunque abbia voglia e passione verso lo sport!“

Queste sono state le parole della mattinatese Michela Cota che ha voluto omaggiare la Comunità di Mattinata con la sua maglia di gara. Ringraziamo l’Osservatorio Comunale Permanente per la Disabilità e il Disagio Sociale, del quale la nostra Michela è una importante attivista, che ha reso possibile questo momento di condivisione.