Nasce la nuova collaborazione estiva di Jacquemus x Nike

L’attesa nuova collaborazione tra Jacquemus e Nike sta per arrivare, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Questa nuova linea estiva di sportswear prevede la realizzazione di sneakers, cappelli, abiti scollati e gonne, il tutto sarà estremamente inclusivo. Non c’è da dimenticare che come obbiettivo di quest’ultima collaborazione le due case di moda si sono poste anche il raggiungimento di un’accessibilità per tutti.

Sono state pubblicate le prime foto che in attesa della passerella del 28 giugno, lasciano immaginare il concept di questa linea.

Questo quanto dichiarato dallo stilista Simon Porte Jacquemus:

“Per questa collaborazione con Nike, ho voluto creare una collezione che reinterpretasse l’abbigliamento sportivo femminile in modo minimale. Era importante che la collezione fosse accessibile a tutti i corpi, e che fosse una miscela naturale di stile Jacquemus e prestazioni Nike”.

La linea include per il momento 15 pezzi totali, tra questi anche delle sneakers, con precisione il modello Humara, quest’ultimo è il preferito dello stilista francese.

Nonostante questi piccoli spoiler la collaborazione resta ancora molto nascosta, dopo le dichiarazioni dello stilista però sappiamo che ci saranno sicuramente dettagli sensuali e colori neutri.

Prepariamoci alla spettacolare sfilata, contraddistinta come spesso succede con Jacquemus da panorami unici e suggestivi.

Nel frattempo ecco alcune foto pubblicate sul suo account: