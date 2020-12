Nasce la Lis, primo sindacato per le imprese sportive

Il 16 dicembre, una data storica per il settore sportivo e in particolare dell’ amatoriale! È nata la lis – Lega imprese sportive – un associazione di categoria fondata con l’obiettivo di tutelare il mondo dei lavoratori che gravita attorno alle palestre, centri sportivi e ai loro frequentatori come le scuole calcio e il grandissimo mondo dell’ amatoriale!

Una esigenza che nasce per curare gli interessi di a.s.d., s.s.d. e partite Iva danneggiate dalle restrizioni al tempo del covid-19. Numerosi sono gli accordi già raggiunti con importanti professionisti che garantiranno la tutela agli operatori di questo settore: avvocati, dirigenti, commercialisti sono già a disposizione di tutti!!! Al momento siamo già in 120 città italiane.



La lega imprese sportive sarà a disposizione su tutto il territorio nazionale. Ecco i nomi per la Puglia dei rappresentanti regionali e provinciali:



DAVIDE VOX e NICO COMO (Bari);

DANIELE RIZZO (Lecce);

MARIANO SCARCIGLIA (Taranto);

ANTONIO ROTUNNO (Bat);

LA FORGIA PASQUALE, asd Lala (Foggia).